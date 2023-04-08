Usta öğretici ve öğrenciler Şemdinli'deki köy okulunu onardı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Şehit Ahmet Budak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli usta öğretici ve öğrenciler, köy okulunun bakım ve onarımını yaptı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Şehit Ahmet Budak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli usta öğretici ve öğrenciler, köy okulunun bakım ve onarımını yaptı.

Elektrik, tesisat, mobilya, metal ve boya bölümlerindeki usta öğretici ve öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Orta Güleç İlkokulu'na gitti.

Okulu boyayan, kırılan, eskiyen yerlerini onaran, eksiklerini tamamlayan usta öğretici ve öğrenciler, köydeki çocukların daha güzel ortamda eğitim görmesini sağladı.

Şehit Ahmet Budak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Muhammed Sefa Çelik, yaptıkları çalışmayla öğrencilerin daha sağlıklı ortamda eğitim almasını sağlayanlara teşekkür etti.

Çelik, "Usta öğretici ve öğrencilerin gönüllü olarak bir okulu tadilattan geçirmek istediklerini söyleyince biz de destek verdik. Çok anlamlı bir çalışma oldu. Binadaki eksikleri giderdiler, duvarları boyadılar. Hepsine çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Orta Güleç köyündeki öğrencilerden Esra Demirbaş, "Hocalarımıza, ağabeylerimize çok teşekkür ederiz. Okulumuzu onardılar ve birçok eksiğini giderdiler. Çok güzel oldu." dedi.

Köy sakinlerinden Mecit Gülmez de öğretmen ve öğrencilerin ilçeden, okulları için gelip eksiklerini gidermesinin güzel bir çalışma olduğunu dile getirdi.