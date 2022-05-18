SELÇUK, İZMİR (AA) - Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği 2. Abdülhamid Han'ın hayatını konu alan "Usta" isimli tiyatro oyunu, Selçuk Üniversitesi'nde sahnelendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde sergilenen oyun tiyatroseverler tarafından ilgi gördü.

Tek perdelik oyunda Ahmet Yenilmez'in yanı sıra kızı Ayşe Hanzade Yenilmez ve Zülfü Demirtaş da sahne aldı.

Ahmet Yenilmez, oyun sonrasında yaptığı konuşmada Selçuk Üniversitesindeki her bireyin Prof. Dr. Erol Güngör ve eserlerini anlaması gerektiğini söyledi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Güngör'ü vefatından önce tanımış olmaktan memnuniyet duyduğuna değinen Yenilmez, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetiştirdiği en büyük sosyolog. Doktora tezi, tüm sanat dallarının seyirci üzerinde yarattığı etkiyi matematiksel olarak hesap edilmesi üzerineydi. Müthiş bir beyindi. Tez zamanda bu Üniversitede Allah bana bir Erol Güngör Kulübü kurulduğunu göstersin. Hatta bu konuda arkadaşlarımız bir şey yaparsa da maddi manevi her zaman yanlarında olduğumun da bilinmesini istirham ediyorum. Tez elden kampüsümüze bir Erol Güngör Düşünce Kulübü diye bir sohbet hane de olabilir, bir çayhane de olabilir ama orada Erol Güngör ve eserleri konuşulsun. Onun eserleri okunsaydı Türkiye bugün çok farklı yerde olurdu. En azından 15 Temmuz'u yaşamazdık. Erol Güngör Hocamıza, ebediyete intikal eden tüm hocalarımıza, vefat eden mezun öğrencilerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." diye konuştu.