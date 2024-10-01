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Ünlü Gazeteci Güneri Civaoğlu Hayatını Kaybetti

Ünlü Gazeteci Güneri Civaoğlu Hayatını Kaybetti
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Gazeteci Güneri Civaoğlu, uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu ve 85 yaşında hayatını kaybetti. Medya dünyasında önemli bir isim olan Civaoğlu'nun vefatı, gazetecilik camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Haberi alan pek çok meslektaşı ve takipçisi, Civaoğlu'nun katkılarını anarak duygusal paylaşımlarda bulundu.

Gazeteci Güneri Civaoğlu, hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavi gören gazeteci Güneri Civaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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