ÜST GEÇİTTEN ATLADI, POLİSTEN ÖZÜR DİLEDİ

Antalya'da bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren Coşkun Deniz (27), 6.5 metre yüksekliğindeki üst geçitten kendini boşluğa bıraktı.

Antalya'da bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren Coşkun Deniz (27), 6.5 metre yüksekliğindeki üst geçitten kendini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı branda üzerine düşen Deniz, kendisini ikna etmeye uğaraşan polise, Sana atlamayacağım diye söz verdim ama sözümü tutamadım. Özür dilerim. Hakkını helal et dedi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki tramvay üst geçidinde meydana geldi. Madde kullandığı ileri sürülen Coşkun Deniz, önce otobüs durağı ve caminin duvarına, ardından Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvay üst geçidine çıktı. Araç trafiğinin yoğun olduğu üst geçit üzerinde önlem alan polis, genci intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Polisin ikna etmeye çalıştığı Coşkun Deniz, kendini 6.5 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı branda üzerine düşen Deniz, kendisini ikna etmek için uğraşan polise, Sana atlamayacağım diye söz verdim ama sözümü tutamadım. Özür dilerim. Hakkını helal et dedi. Ambulansla hastaneye götürülen Coşkun Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.