Haber : Üst geçitten atladı, polisten özür diledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üst geçitten atladı, polisten özür diledi

 - Güncelleme:
Üst geçitten atladı, polisten özür diledi

ANTALYA'da 6,5 metre yüksekliğindeki üst geçitten atlayan Coşkun D. (27), itfaiyenin açtığı brandanın üzerine düştü.

ANTALYA'da 6,5 metre yüksekliğindeki üst geçitten atlayan Coşkun D. (27), itfaiyenin açtığı brandanın üzerine düştü. Deniz, atlamaması için kendisini ikna etmeye çalışan polise, "Sana atlamayacağım diye söz verdim ama sözümü tutamadım. Özür dilerim. Hakkını helal et" dedi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Madde kullandığı iddia edilen Coşkun D., önce otobüs durağı ve caminin duvarına, ardından da Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvay üst geçidine çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu üst geçit üzerinde önlem alıp, Coşkun D.'yi atlamaması için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekipleri de aşağıya branda açtı. Bir süre sonra Coşkun D., kendisini 6,5 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı brandanın üzerine düşen Deniz, kendisini ikna etmek için uğraşan polise, "Sana atlamayacağım diye söz verdim ama sözümü tutamadım. Özür dilerim. Hakkını helal et" dedi. Ambulansla hastaneye götürülen Coşkun Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

Dumlupınar Muratpaşa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title