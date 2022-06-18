Üst geçitteki tellerden geçmek isterken 5 metreden düşerek ağır yaralandı - Haberler

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Üst geçitteki tellerden geçmek isterken 5 metreden düşerek ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Üst geçitteki tellerden geçmek isterken 5 metreden düşerek ağır yaralandı

DİYARBAKIR'da, yaklaşık 5 metrelik üst geçitteki tellerden geçmek isteyen M.K. isimli kadın, boşluğa düşerek ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'da, yaklaşık 5 metrelik üst geçitteki tellerden geçmek isteyen M.K. isimli kadın, boşluğa düşerek ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan üst geçitte meydana geldi. M.K., iddiaya göre, köprünün üzerinde yanında bir erkek arkadaşıyla yürümeye başladı. Köprünün üzerindeki tellerden geçtiği sırada düştüğü ileri sürülen M.K., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu trafiğe kapatarak ambulansın gelmesini sağladı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.K.'ya ilk müdahalede bulundu. M.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.Tedaviye alınan M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Yenişehir Güncel Haberler

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