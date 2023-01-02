Üst geçitteki asansörün kamerasına sigara bastı
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İZMİT'te, D-100 yolundaki üst geçide çıkmak için asansörü kullanan 2 gençten 1'i, güvenlik kamerasının objektifine sigara bastı.
İZMİT'te, D-100 yolundaki üst geçide çıkmak için asansörü kullanan 2 gençten 1'i, güvenlik kamerasının objektifine sigara bastı. Belediye, kamerayı yenisiyle değiştirdi.
Olay, D-100 yolunda bulunan Mimar Sinan Üst Geçidi'nde meydana geldi. Üst geçide çıkmak isteyen 2 genç, asansörü kullandı. Bu sırada 2 gençten 1'i, elindeki sigarayı güvenlik kamerasının objektifine bastı. Objektif, yanan sigara nedeniyle hasar gördü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güvenlik kamerasını yenisiyle değiştirirken, şikayette bulunuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel