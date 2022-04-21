Üst geçit ve bağlantı yolu projesi Sivas'ın trafiğini rahatlatacak

Sivas Belediyesi şehir trafiğini rahatlamak amacıyla başlattığı üst geçit ve bağlantı yolu çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bağlantı yolu ve üst geçit projesi çalışmalarını inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, şehir trafiğini rahatlatacak ulaşım projelerine bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

Çevre yolunu, stadyum ve okullar bölgesine, buradan da Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve devamında Buhara Caddesi'ne ulaştıracak projede çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Bilgin, "Bağlantı yolu ve üst geçit projemizde fore kazık işlemini tamamladık. Projemizi inşallah temmuz ayında hizmete açmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgin, şehrin kuzey ve güneyi arasında yeni bağlantı yolları ile alternatif ulaşım aksı oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Proje, Buhara Caddesi'ni stadyum bölgesi ve Erzincan çevre yoluna bağlayacak. Bağlantı yolu üzerinde kalan mevcut hızlı tren hattı ise bir üst geçit projesi ile aşılacak. Hattın toplam uzunluğu 2 kilometre olacak. Proje kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bir kavşak, Sivasspor Caddesi üzerine ise 25 metre genişlik ve 450 metre uzunluğunda bir köprü inşa edilecek. Projelerin toplam maliyeti 25 milyon lirayı bulacak. Şehrin trafik sorununu çözmek adına alternatif yollar, kavşaklar, üst ve alt geçitler yapıyoruz. Kış şartları nedeniyle ara verdiğimiz tüm çalışmalara, havaların ısınmasıyla kaldığımız ye

AA / Güncel