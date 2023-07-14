Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, üst geçidin direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye katlanan araçta sıkışan sürücü ve kardeşi itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı kardeşlerin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Üst geçidin direğine çarpan otomobil ikiye katlandı: 2 ağır yaralı

BURSA - Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, üst geçidin direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye katlanan araçta sıkışan sürücü ve kardeşi itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı kardeşlerin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler mevkiinde meydana geldi. Yakın Çevre Yolu üzerine 16 BDD 626 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Ersin Ö., yol üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Bir üst geçidin alt direklerine vurarak durabilen otomobil çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Ersin Ö. ve yanındaki kardeşi Yalçın Ö.'yü sıkıştıkları araçtan çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen iki kardeşin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Bölgede başka bir kazanın yaşanmaması için tedbir alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.