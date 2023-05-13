ÜST GEÇİDİN AYAĞINA ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, üst geçidin demir ayağına çarpıp ikiye bölündü.
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, üst geçidin demir ayağına çarpıp ikiye bölündü. Kazada sürücü Fatih Emiral ağır yaralandı.
Kaza saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fatih Emiral idaresindeki 41 AFR 384 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin demir ayağına çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.