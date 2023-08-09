Üst Geçidi Kullanmayan Kadına Otomobil Çarptı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 30 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmek isteyen Gülfidan Özkan'a (63), otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulup ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Gülfidan Özkan, yaklaşık 30 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmek istedi. O sırada Samsun istikametine seyir halinde olan Salih Zeki Kuduoğlu (70) yönetimindeki 35 KH 2899 plakalı otomobil, Öztürk'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gülfidan Öztürk, kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Öztürk'ün hayati tehlikesinin olduğu bildirilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.