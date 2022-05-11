Üst geçidi kullanmayan 2 üniversiteli, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üst geçidi kullanmayan 2 üniversiteli, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Turgay İpek - Güncel
 - Güncelleme:
Üst geçidi kullanmayan 2 üniversiteli, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

ERZURUM'da üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencileri Zeynep B. (22) ve Nezahat T.'ye (24) otomobil çarptı.

ERZURUM'da üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencileri Zeynep B. (22) ve Nezahat T.'ye (24) otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulup ağır yaralanan 2 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Üniversitesi'nin Çat yolu çıkışında yürüyen üniversite öğrencileri Zeynep B. ve Nezahat T., iddiaya göre, yaklaşık 100 metre ilerideki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmek istedi. O sırada hızla gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 AP 901 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan öğrencilere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan iki öğrenci, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince 200 metre uzaklıktaki Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.Tedaviye alınan öğrenciler Zeynep B. ve Nezahat T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Güncel

Atatürk Üniversitesi, Üniversite, Otomobil, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title