Üst Düzey Çkp Yetkilisi, Ulusal Yeniden Birleşme Davasının Kararlılıkla İlerletileceğini Söyledi

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) üst düzey yetkililerinden Wang Huning, Çin'in modernleşme yolunda tüm cephelerde ulusal canlanmayı gerçekleştirirken, ulusal yeniden birleşme davasının da kararlılıkla ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) üst düzey yetkililerinden Wang Huning, Çin'in modernleşme yolunda tüm cephelerde ulusal canlanmayı gerçekleştirirken, ulusal yeniden birleşme davasının da kararlılıkla ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang, Salı ve Çarşamba günleri Beijing'de düzenlenen Taiwan meselesine ilişkin konferansta açıklamalarda bulundu.

Wang, yeni dönemde Taiwan meselesinin çözümüne yönelik ÇKP'nin genel politikasının tam ve sadakatle uygulanması gerektiğini vurgularken, bu alanda inisiyatifin ve Boğazlar arası ilişkileri yönlendirme kabiliyetinin muhafaza edilmesinin öneminin altını çizdi.

Wang ayrıca, Boğazlar arası ilişkilerin barışçıl gelişimini desteklemek için tek Çin ilkesine ve 1992 Mutabakatı'na uyulması gerektiğini de ekledi.

Wang, Taiwan'daki yurttaşlara saygı ve özen gösterilmesi, onlara destek sağlanması, refahlarına katkıda bulunacak sistem ve politikaların geliştirilmesi ve Taiwan Boğazı'nın iki yakasının entegre kalkınmasının ilerletilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Boğazlar arası alışverişin yeniden tesis edilmesinin ve adım adım genişletilmesinin önemini vurgulayan Wang, Taiwan'daki tüm sosyal katmanlardan insanlar ile dostluğun geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Wang, "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı faaliyetler ile Taiwan'a ilişkin işlere dışarıdan müdahale edilmesine kesinlikle karşı çıkılmasının ve ulusal egemenlik ile toprak bütünlüğünün sıkı bir şekilde korunmasının gerektiğini söyledi.

Wang ayrıca Taiwan'a ilişkin çalışmalarda ÇKP'nin genel liderliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.