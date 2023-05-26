Üst Düzey Çkp Yetkilisi, Rusya'da Çeşitli Temaslarda Bulundu

MOSKOVA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing, Çarşamba günü Moskova'daki 11. Uluslararası Güvenlik Sorunları Yüksek Temsilcileri Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

MOSKOVA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing, Çarşamba günü Moskova'daki 11. Uluslararası Güvenlik Sorunları Yüksek Temsilcileri Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Toplantıya 109 ülke ve uluslararası örgütten temsilciler katıldı.

Chen, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin ana fikirlerinin birlik ve işbirliği olduğunu vurguladı.

Yetkili, Çin'in her zaman dünyanın çıkarlarını göz önünde tutacağını, kendi güvenliğini sağlamaya devam ederken ortak uluslararası güvenliği destekleyeceğini, küresel güvenlik yönetimini iyileştirmede aktif rol alacağını ve evrensel açıdan güvenli ve daha iyi bir dünya inşa etmek için aralıksız çalışacağını belirtti.

Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkelerinin heyet başkanları ile BRICS ülkeleri heyet başkanlarının toplantısına da katılan Chen, ayrıca Rus Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin ve bazı katılımcı ülkelerin heyet başkanlarıyla da ikili görüşmelerde bulundu. Taraflar, dayanışma ve işbirliğini güçlendirme ve uluslararası ilişkilerde yeni bir tarzın oluşturulmasını destekleme konusunda mutabık kaldı.

Chen ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Pazartesi günü Çin-Rusya kolluk kuvvetleri ve güvenlik işbirliği mekanizmasının 8'inci toplantısına eş başkanlık etti.

Yetkili, Xi'nin Mart ayında Rusya'ya başarılı bir resmi ziyaret gerçekleştirdiğini ve iki ülke arasındaki kolluk kuvvetleri ve güvenlik işbirliği mekanizması çerçevesinde karşılıklı güven diyaloğunun sürdürülmesi konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önemli bir konsensüse vardığını hatırlattı.

Chen, işbirliği tedbirlerini belirlemek, ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir güvenlik vizyonunu uygulamak, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni birlikte tatbik etmek, ayrıca iki ülke ve uluslararası toplumun güvenlik çıkarlarını daha da iyi korumak üzere Çin'in Rusya ile birlikte çalışmaya istekli olduğuna işaret etti.

Patruşev ise Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını derinleştirmenin, Rusya'nın değişmez politikası olduğunu belirtti. Rus yetkili ayrıca, liderlerin vardığı uzlaşı çerçevesinde iki ülke arasındaki kolluk kuvvetleri ve güvenlik işbirliğinin kapsamlı şekilde desteklenmesinin, güvenlik riskleri ve zorluklarla başa çıkmada Rusya ve Çin'e güçlü destek sağlayacağını sözlerine ekledi.