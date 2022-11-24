Üst Düzey Çinli Yetkili, Ulusal Yeniden Canlanmayı Gerçekleştirmek Üzere Güçlü Bir Esin Kaynağı İnşası Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkanı Li Shulei Çarşamba günü yaptığı açıklamayla Çin ulusunun büyük yeniden canlanmasını gerçekleştirmek üzere güçlü bir esin kaynağı inşa edilmesi yönünde...

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkanı Li Shulei Çarşamba günü yaptığı açıklamayla Çin ulusunun büyük yeniden canlanmasını gerçekleştirmek üzere güçlü bir esin kaynağı inşa edilmesi yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Li söz konusu açıklamayı ÇKP Merkezi Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in, Yeniden Canlanma Kütüphanesi'ne yazdığı önsözünün etüt edilmesine ve Yeniden Canlanma Kütüphanesi'nin ilk üç cildinin yayımlanmasına ilişkin düzenlenen toplantıda yaptı.

Li, önsözün kılavuz ilkelerinin derinlemesine anlaşılması, Çin tarihine olan güvenin artırılması ve zamanın eğilimlerinin yakalanması çabalarına vurgu yaptı.

Toplantıya katılanlar; önsözün, ulusal yeniden canlanmanın tarihi sürecine, altta yatan eğilimlerine ve parlak umutlarına ışık tuttuğuna ve önsözün, içgörü, esin ve anlamla dolu olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Toplantıda ayrıca kütüphanenin azimle etüt edilmesi ve kullanılması ve her bakımdan tam anlamıyla modern bir sosyalist ülkenin ortaklaşa inşasında ve tüm cephelerde ulusal yeniden canlanmanın ileri götürülmesinde toplumun girişim ruhuna esin kaynağı oluşturulması çabaları vurgulandı.