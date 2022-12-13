Üst Düzey Çinli Yetkili Ulusal Savunma ve Askeri Modernizasyona Vurgu Yaptı

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Üst düzey bir Çinli askeri yetkili, teoride ve pratikte önemli sorunların çözüldüğünü ve ulusal savunma ile silahlı kuvvetlerin modernizasyonunda yeni bir sayfa açıldığını vurguladı.

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Üst düzey bir Çinli askeri yetkili, teoride ve pratikte önemli sorunların çözüldüğünü ve ulusal savunma ile silahlı kuvvetlerin modernizasyonunda yeni bir sayfa açıldığını vurguladı.

Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Zhang Youxia, Pazartesi günü üst düzey askeri yetkililerin Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin yol gösterici ilkelerini incelemeleri için düzenlenen altı günlük bir seminerin sonunda konuştu.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Zhang, silahlı kuvvetlerin görev ve misyonlarını yerine getirmek için, yeni çağda savaşa hazırlığı güçlendirme, muharebe hazırlığını artırma, ileri planlama ve problem çözme, reform ve inovasyonu derinleştirme ve hukuka dayalı yönetişimi geliştirme ihtiyacının altını çizdi.