Üst Düzey Çinli Yetkili Kovid-19'un B Sınıfı Yönetimine Düzenli Geçişin Önemini Vurguladı

CHONGQİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nden (ÇKP) üst düzey bir yetkili, Kovid-19'un B Sınıfı yönetimine düzenli bir şekilde geçişinde salgınla mücadeleyi ekonomik ve sosyal kalkınmayla etkili bir şekilde koordine etme çağrısında bulundu.

CHONGQİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nden (ÇKP) üst düzey bir yetkili, Kovid-19'un B Sınıfı yönetimine düzenli bir şekilde geçişinde salgınla mücadeleyi ekonomik ve sosyal kalkınmayla etkili bir şekilde koordine etme çağrısında bulundu.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Liu Guozhong, Pazar gününden Salı gününe kadar Çin'in güneybatısındaki Sichuan Eyaleti ve Chongqing Belediyesini ziyaret ederek bölgelerdeki salgınla mücadelede kat edilen ilerleme hakkında bilgi aldı.

Kırsal bölgelerde salgının önlenmesine ve kontrolüne büyük önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Liu, özellikle ilçe düzeyindeki sağlık merkezleri ve köy kliniklerine yeterli tıbbi malzeme sağlanması için çaba gösterilmesini istedi.

Liu, Kovid-19 tedavisi için tıbbi kitlerin ücra dağlık bölgelerdeki kilit öneme sahip gruplara teslim edilmesi gerektiğini, sağlık personelinin ise ücra bölgelere hizmet ulaştırabilmesi için insanların kapılarına gönderilmesi gerektiğini söyledi. Liu, şehirdeki tıbbi kurumlarda tedavi gören kırsal bölgelerden gelen Kovid-19 hastaları için hızlı sevk mekanizmasının iyileştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Chongqing Belediye Komitesi Sekreteri Yuan Jiajun da konuyla ilgili faaliyetlere katıldı.