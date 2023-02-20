Üst Düzey Çinli Yetkili: Çin, Ukrayna'da Barış İçin Israrla Çabalıyor

MÜNİH, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin'in Ukrayna'daki durumun daha fazla kötüye gitmesini önlemek ve barış için ısrarla çabalamak amacıyla uluslararası toplumla birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

MÜNİH, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin'in Ukrayna'daki durumun daha fazla kötüye gitmesini önlemek ve barış için ısrarla çabalamak amacıyla uluslararası toplumla birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Wang, bu açıklamayı Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 59. Münih Güvenlik Konferansı'nın oturum aralarında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile yaptığı görüşmede yaptı.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi de olan Wang, Çin ve Ukrayna'nın stratejik ortaklar olduğunu ve iki ülke halkının uzun süredir dostane temasları sürdürdüğünü söyledi.

Wang, Çin'in, Ukrayna'da yaşayan Çin uyruklu kişilerin acil tahliyesine yardım eden Ukrayna'ya bir kez daha teşekkür ettiğini ve Ukrayna'nın her zaman tek Çin ilkesine bağlı duruşunu takdir ettiğini belirtti.

Wang, iki taraf arasındaki ilişkilerin istikrarlı gelişimini sürdürmesini umduğunu ifade etti.

Ukrayna konusunda Çin'in her zaman barış ve diyaloğun yanında yer aldığını ve her zaman barış görüşmelerini desteklemekte ısrar ettiğini söyleyen Wang, Çin'in Ukrayna krizinin uzamasını ve tırmanmasını istemediğini de sözlerine ekledi.

Kuleba ise geçtiğimiz yıl Ukrayna ve Çin'in aralarındaki iletişimi sürdürdüğünü söyledi.

Barışı Ukrayna kadar kimsenin isteyemeyeceğini belirten Kuleba, Ukrayna'nın Çin'in uluslararası statüsüne, önemli nüfuzuna ve Çin'in siyasi uzlaşmayı savunma duruşuna değer verdiğini kaydetti.

Kuleba, Ukrayna'nın Çin'den yapıcı bir rol oynamaya devam etmesini beklediğini söyledi.