Üye Girişi
Haberi Paylaş
Üst Düzey Çinli ve ABD'li Yetkililer Kapsamlı Görüşmelerde Bulundu

Üst Düzey Çinli ve ABD'li Yetkililer Kapsamlı Görüşmelerde Bulundu

Güncel Haberler

VİYANA, 12 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi, 10 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

VİYANA, 12 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi, 10 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Avusturya Viyana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title