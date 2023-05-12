Üst Düzey Çinli ve ABD'li Yetkililer Kapsamlı Görüşmelerde Bulundu

VİYANA, 12 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi, 10 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xinhua)