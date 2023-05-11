Üst Düzey Çinli ve ABD'li Yetkililer Kapsamlı Görüşmelerde Bulundu

VİYANA, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ikili ilişkiler üzerine samimi, derinlemesine, kapsamlı ve yapıcı görüşmelerde bulundu.

VİYANA, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ikili ilişkiler üzerine samimi, derinlemesine, kapsamlı ve yapıcı görüşmelerde bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleşen görüşmelerde taraflar, Çin-ABD ilişkilerinin önündeki engellerin kaldırılması ve ilişkilerin bozulmadan istikrara kavuşturulması konusunu ele aldı.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin'in Taiwan meselesine ilişkin ciddi tutumunu etraflıca açıkladı.

İki taraf ayrıca Asya-Pasifik bölgesindeki durum, Ukrayna ve ortak çıkarları ilgilendiren diğer uluslararası ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Her iki taraf da bu stratejik iletişim kanalından istifade etmeyi sürdürme konusunda mutabık kaldı.