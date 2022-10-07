Üst Düzey Çinli Meclis Üyesi G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne Katıldı

CAKARTA, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Chen Zhu, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 8. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılan delegasyona başkanlık etti ve bir açılış konuşması yaptı.

CAKARTA, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Chen Zhu, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 8. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılan delegasyona başkanlık etti ve bir açılış konuşması yaptı.

Chen yasama organları arasındaki alışverişler ve daha derin işbirliğinin G20'nin rolünü gereğince oynaması açısından olumlu bir değere sahip olduğunu söyledi.

Chen, ülkelerin parlamentolarının çok taraflılığı desteklemesi ve uluslararası eşitliği ve adaleti koruması, dünya ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasını ortaklaşa teşvik etmek için açıklık ve kapsayıcılığı benimsemesi ve insan ile doğanın uyumlu birarada varoluşunu teşvik etmek için yeşil ve düşük karbonlu kalkınma arayışında olması gerektiğini söyledi.

Chen zirve sırasında Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani, Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghubash, Surinam Ulusal Meclis Başkanı Marinus Bee ve Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco ile de biraraya geldi.