Üst Düzey Çinli Diplomat, İran Heyetiyle Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, İran'ın Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Mohammed Bagher Zolghadr başkanlığındaki bir heyetle Salı günü Beijing'de bir araya geldi.

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, İran'ın Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Mohammed Bagher Zolghadr başkanlığındaki bir heyetle Salı günü Beijing'de bir araya geldi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşmayı hayata geçirmek, iki ülkenin temel çıkarlarını korumada birbirlerini sağlam şekilde desteklemesini sürdürmek ve Çin- İran kapsamlı işbirliği planını uygulamak için Çin'in İran ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Çin'in Ortadoğu'daki ülkelerin stratejik bağımsızlıklarını elde edip kendi kaderlerini belirlemelerini desteklediğini belirten Wang, Suriye'nin büyük Arap Birliği ailesine dönüşünü de memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Wang, Çin'in Ortadoğu'da güvenlik ve istikrarın yanı sıra dünya barışı ve kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceğini vurguladı.

Zolghadr ise İran'ın Çin ile yönetim deneyimine ilişkin etkileşimini geliştirmeye önem verdiğini ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi, uluslararası adalet ve hakkaniyeti güvence altına almayı umduğunu söyledi.