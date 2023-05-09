Üst Düzey Çinli Diplomat, Çin-İngiltere İlişkilerinin Doğru Yönde İlerletilmesi Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin ve İngiltere'yi yeni dünya düzeninde yönlerini doğru ayarladıktan sonra ikili ilişkileri ilerletmeye çağırdı.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang söz konusu açıklamayı, İngiltere'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow ile Barrow'un talebi üzerine Pazartesi günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yaptı.

Çin'in İngiltere ile olan ilişkisine büyük önem verdiğini vurgulayan Wang, İngiltere'nin Çin ile açık, yapıcı ve istikrarlı ilişkiler sürdürme isteğini ifade eden ve yeni bir Soğuk Savaş veya Çin'i tecrit etme fikrini reddeden son açıklamalarına dikkat çekti.

Wang, söz konusu ifadelerin İngiliz tarafının Çin'in kalkınmasını objektif şekilde değerlendirmeye istekli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Wang, Çin ve İngiltere'nin karşılıklı temaslara yönelik kazanılan ivmeyi sürdürebilmek, dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırabilmek, işbirliğine odaklanabilmek ve farklılıkları doğru şekilde ele almak için orta yolda buluşabileceklerini umduğunu kaydetti.

Wang, Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasında yeniden birleşmeyi tam sağlayamamış tek büyük ülke olduğunu hatırlattı.

Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunun hem tarihi bir gerçek hem de üzerinde küresel anlamda fikir birliği olan bir konu olduğunu söyleyen Wang, yeniden birleşmeyi barışçıl şekilde başarmanın hem 1,4 milyar Çin vatandaşının hem de dünyadaki tüm Çinlilerin uzun zamandır arzuladığı bir dilek olduğunu ifade etti.

Wang, İngiltere'nin, tek Çin ilkesine bağlı kalmaya, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye, birbirlerinin içişlerine müdahale etmeme ilkesine sadık kalmaya ve birbirlerinin temel çıkarları ve başlıca kaygılarına saygı duymaya devam etmesi yönündeki ümidini dile getirdi.

Barrow da gerek İngiltere gerekse Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve küresel anlamda etkili olan büyük ülkeler olduğunu söyledi.

İngiltere'nin tek Çin ilkesine bağlı kalmaya devam ettiğini belirten Barrow, iletişim ve etkileşimi sürdürme, işbirliğini ilerletme, istikrarlı, sağlıklı ve olgun bir ikili ilişki kurulmasını destekleme ve küresel güçlükleri ortak şekilde aşma yolunda Çin ile çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

İki taraf görüşmede, Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Wang, Çin'in barış müzakerelerini kolaylaştırmaya yönelik tutumunu yinelerken tüm tarafların durumu daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınmaları temennisinde bulundu.