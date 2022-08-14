Üst Düzey Çinli Diplomat, 6. Uluslararası İpek Yolu Fuarı'nın Açılış Törenine Katıldı

Xİ'AN, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Yang Jiechi, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da Pazar günü düzenlenen 6. Uluslararası İpek Yolu Fuarı'nın açılış töreni ile Doğu ve Batı Çin Arasında İşbirliği için Yatırım ve Ticaret Forumu'na katıldı. Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Yang, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin geliştirilmesi yönünde çağrıda bulundu. Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önerilmesinden bu yana geçen dokuz yılda önemli başarılar elde edildiğini belirten Yang, girişimin daha fazla enerji ve cazibe içeren küresel kamu yararı ve uluslararası işbirliğine yönelik popüler bir platform haline geldiğini belirtti.

Yang, ülkesinin bütün tarafları, birbirlerine yardım etmeye, engelleri birlikte aşmaya, insan yaşamı ve sağlığını korumaya, ayrıca bağlanabilirlik ve işbirliğinin temellerini ortaklaşa sağlamlaştırmaya çağırdığını kaydetti. Yetkili ayrıca, Çin'in yeni işbirliği alanlarını ortaklaşa genişletmeyi, geçim sağlamaya yönelik önemli projelerde işbirliği yapmayı, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni kararlılıkla derinleştirmeyi, küresel ekonominin erken toparlanması ve büyümesini teşvik etmeyi ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni tüm milletlerden insanlara yarar sağlayacak bir kalkınma aracı yapmayı önerdiğini hatırlattı. Çin'in tüm ülkelerle sağlam işbirliği ilişkisi kurmak için karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda ve kazan kazan anlayışına bağlı ortaklık ilkelerini sürdürmek istediğini vurgulayan Yang, ülkesinin bağımsız kalkınma yolu hedefi izinde, diğer tüm ülkelerin halkına her zaman saygı duyup destek vereceğini, ayrıca dünya barışı, istikrarı, kalkınması ve refahını desteklemek için bütün ülkelerle birlikte çalışacağını belirtti. Çin'in, egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak için sağlam bir kararlılığa ve iradeye sahip olduğunun altını çizen Yang, hiçbir gücün Çin'in yeniden tamamen birleşme ve Çin ulusunun gençleşme hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyemeyeceğini sözlerine ekledi.