Üst araması yapılırken kaçan şüphelinin okul bahçesine attığı çantadan uyuşturucu çıktı

BURSA'da mahalle bekçilerinin durdurduğu taksideki 3 şüpheliden 1'i, üst araması sırasında kaçtı. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, okul bahçesine attığı çantadan uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli mahalle bekçileri, saat 03.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Kurtbasan Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri 16 T 0304 plakalı taksiyi durdurdu. Bekçiler üst araması için taksideki yolcular Suriye uyrulku Ahmed S. (31) ve Hussein H. (42) ile Türk vatandaşı Samet Ç.'den (29) araçtan inmelerini istedi. Arama sırasında Hussein H. elindeki siyah çantayla kaçmaya başladı. Bekçilerin takibi sırasında Hussein H. elindeki çantayı bir okulun bahçesine attı. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, okul bahçesine attığı çantada 306 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 80 lira ve bir hassas terazi bulundu.Gözaltına alınan şüphelilerden Samet Ç.'nin çeşitli suçlardan 24, Ahmed S.'nin 3 ve Hussein H.'nin de 1 kaydının bulunduğu belirlendi. Emirsultan Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.