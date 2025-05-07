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USS Harry S. Truman Uçak Gemisinden İkinci Savaş Uçağı Düştü

USS Harry S. Truman Uçak Gemisinden İkinci Savaş Uçağı Düştü
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ABD Donanması'na ait USS Harry S. Truman uçak gemisinden, son 10 gün içinde ikinci kez bir savaş uçağı Kızıldeniz'e düştü. Düşen uçağın mürettebatı hafif yaralarla kurtuldu.

ABD Donanmasında, son 10 gün içerisinde ikinci kez bir savaş uçağı, USS Harry S. Truman uçak gemisinden Kızıldeniz'e düşüp kayboldu.

NBC News'e konuşan ABD'li yetkililer, FA-18F tipi savaş uçağının, dün yerel saatle 21.45 sularında inişe geçtiği sırada güverteden çıkarak Kızıldeniz'e çakıldığı kaydedildi.

Uçak düşmeden önce kendilerini dışarı fırlatmayı başaran iki kişilik mürettebatın hafif yaralanarak kurtulduğu ifade edildi.

İniş halindeki uçağın, uçak gemisindeki "tel kancalama" sistemini yakalayamadığı için çakıldığını aktaran yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

28 Nisan'da da benzer bir kaza yaşanmıştı

ABD'nin USS Harry S. Truman uçak gemisinde benzer bir kaza 28 Nisan'da da meydana gelmişti.

FA-18E tipi savaş uçağının, Kızıldeniz'de seyir halindeki uçak gemisinin hangar bölümüne çekilirken kontrolden çıkarak denize düştüğü bildirilmişti.

Harry S.Truman Taarruz Grubu; sancak gemisi USS Harry S. Truman, I. Hava Kanadı'na bağlı dokuz filo, 28. Muhrip Filosuna bağlı üç güdümlü füze destroyeri ve Ticonderoga sınıfı kruvazör USS Gettysburg'dan (CG 64) oluşuyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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