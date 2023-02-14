USMEK Başkanı İzzet Aydın: Sosyal medya dayanışma için kullanılmalı

Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği (USMEK) Genel Başkanı İzzet Aydın, "Sosyal medyada masa başında rastgele yapılan bazı paylaşımlar, depremzedelerin ve ekiplerin moralini bozuyor. Elbette eksikler var ancak şimdi dayanışma zamanı. Sosyal medya da bu dayanışmaya aracılık etmesi için kullanılmalı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı mihmandarlığında, bazı sanatçıların da yer aldığı bir heyetle deprem bölgesine ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette USMEK Genel Başkanı İzzet Aydın da yer aldı. Heyet, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağına ilçelerine bağlı köylerdeki çadır kentleri ziyaret etti, köylülerle ve çocuklarla yakından ilgilendi.

"DEVLET BÜYÜK MÜCADELE VERİYOR"

Ziyarete ilişkin açıklama yapan İzzet Aydın, deprem bölgesinde yaşanan acıyı bizzat yerinde görme fırsatı bulduklarını belirterek, "Heyet olarak köylerdeki çadır kentleri ziyaret ettik. Depremzedelerle sohbet ettik, çocuklarla oyunlar oynadık, yemek dağıttık, duygulandık. Devlet kurum ve kuruluşlarının tüm birimleri ile büyük bir mücadele verdiğini gördük. Yaraların kısa sürede sarılması için AFAD ve Kızılay başta olmak üzere müthiş bir çaba gösterildiğine şahit olduk." sözlerini kaydetti.

"SOSYAL MEDYA DAYANIŞMAYA ARACILIK ETMELİ"

İzzet Aydın, sosyal medyadaki depremle ilgili dezenformasyona dikkat çekerek, şunları söyledi: "Sosyal medyada masa başında rastgele yapılan bazı paylaşımlar, depremzedelerin ve ekiplerin moralini bozuyor. Bu tür paylaşımları yapanları deprem bölgesinde de görmek isteriz. Elbette eksikler var; ancak şimdi dayanışma zamanı. Sosyal medya da bu dayanışmaya aracılık etmesi için kullanılmalı. Böylece yaralar daha çabuk sarılacaktır."