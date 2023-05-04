Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na Destek Buluşması" düzenlendi.

AK Parti Kuzey Makedonya Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen etkinliğe Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve milletvekili Beycan İlyas, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatlar Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Tahsin İbrahim, Boşnak Demokrat Birliği (BDS) Başkanı Munir Kolaşinac, Eski Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, ?Türk Milli Birlik Hareketi Genel Sekreteri Cüneyt Ruşid, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyen ve davetliler katıldı.

AK Parti Kuzey Makedonya SKM Başkanı Harun Barış Diken, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, 5-7 Mayıs'ta Üsküp Büyükelçiliğinde oy kullanma işlemi gerçekleşeceğini anımsattı.

Türk vatandaşlarını oy kullanmaya davet eden Diken, "Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a çok ciddi anlamda bir sevgi bağı var. Türkiye Cumhuriyetine çok ciddi anlamda bir sevgi bağı var. Bu bağı daha da pekiştirmek amaçlı, 5 Mayıs'tan Üsküp'te oy kullanımından hemen önce bir program düzenledik." diye konuştu.

Beycan İlyas da 20 yıldır Balkan Türkleri ve Balkanlar'da yaşayan diğer halkların, Türkiye'nin Balkanlar'a yönelik politikalarını benimsediğini, Türkiye'nin gücünden güç aldığını söyledi.

Ana vatan olarak nitelendirdikleri Türkiye'nin çok önemli bir seçime girmekte olduğunu kaydeden İlyas, "Biz bu akşam burada açık ve net çağrıda bulunuyoruz. Bugüne kadar var olan desteği, büyüyen Türkiye'nin bizlere verdiği gücü devam ettirmek amacıyla reisimiz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimizi belirtmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Tahsin İbrahim de Kuzey Makedonya Türklerinin her zaman Türkiye'nin arkasında olduğunu vurgulayarak, "Kuzey Makedonya Türkleri olarak ana vatanımıza aslında 2002 yılından daha yakın olduk, ana vatanımızı bu hükümetle, Sayın Cumhurbaşkanı'mız (Erdoğan) sayesinde daha yakından tanımaya başladık. Bu hükümetle Kuzey Makedonya Türklerine daha fazla hizmet edildi." dedi.

Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mevludin Ibish de Türkiye'nin Batı Balkanlar'da bölgesel faktör olarak varlığına değinerek, "Kosova'ya yakın olmak ve Kosova'ya destek vermek için dikkatli olmanız gerekir, çünkü Bosna Hersek bağlamında Sırbistan ile ilişkilerinizi bozabilirsiniz. 2002'den bugüne Türkiye'nin olağanüstü bir bilgi, birikim ve dış politikada siyasi pragmatizm dediğimiz şeyi gösterdiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Munir Kolaşinac ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti'ye destek vermek adına programa katıldıklarını belirterek, "Çünkü biz Balkanlar'daki Boşnaklar için Recep Tayyip Erdoğan'ın ne demek olduğunu biliyoruz, Bosna için Boşnak toplumu için neler yaptığını biliyoruz. Onun Türkiye Cumhuriyeti'ndeki siyaset sahnesine gelmesiyle son 20 yılda ekonomi açısından yatırımlar büyük ölçüde arttı. Kuzey Makedonya'daki Boşnaklar olarak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve doğal olarak AK Parti'ye maksimum desteğimizi veriyoruz." şeklinde konuştu.

Program kapsamında, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek konuşmaları yapıldı.