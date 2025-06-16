Üsküp'te Makedon Enerji Forumu Başladı

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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Makedon Enerji Forumu, bölge ülkelerinden bakanlar ve uzmanları bir araya getirerek 'Batı Balkanlar'ın enerji geleceğini şekillendirmek' konusunu ele alıyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Makedon Enerji Forumu (MEF) düzenleniyor.

Bu yıl, "Batı Balkanlar'ın enerji geleceğini şekillendirmek" sloganıyla 8'incisi yapılan forum, bölge ülkelerinden bakanlar, uzmanlar ve uluslararası kuruluşlardan üst düzey yetkilileri bir araya getirdi.

Türkiye'yi temsilen foruma Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank katılıyor.

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Çevre ve Alan Planlama Bakanı İzet Mexhiti, açılışta yaptığı konuşmada, forumun, enerji geleceğine ilişkin bölgesel diyaloğun odak noktası haline geldiğini söyledi.

Bugün sadece enerjiden bahsetmediklerini, aynı zamanda ülkeler, vatandaşlar ve gezegen için inşa etmek istedikleri vizyondan da bahsettiklerini kaydeden Mexhiti, "Küresel jeopolitik, ekonomik ve iklim çalkantılarının yaşandığı bir zamanda bir seçeneğimiz var; ya krizlere uyum sağlamaya devam edeceğiz ya da geleceği şekillendirme sorumluluğunu üstleneceğiz." diye konuştu.

Mexhiti, Batı Balkanlar'ın bugün enerji ve iklim dönüşümünde sadece takipçi değil, aynı zamanda lider olma fırsatına sahip olduğunu vurguladı.

Forum, yarın Batı Balkanlar'ın enerji geleceğinin de konu alındığı çeşitli oturumlarla sona erecek.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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