Üsküp'te Filistin ve Lübnan Halkı ile Dayanışma Gösterisi Düzenlendi
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen dayanışma gösterisinde, Filistin ve Lübnan halkına destek amacıyla bir araya gelen birçok kişi, 'Soykırımı durdur' ve 'Filistin için özgürlük' yazılı pankartlar taşıdı. Gösteride şiirler okundu, konuşmalar yapıldı ve çeşitli talepler ortaya kondu.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin ve Lübnan halkı ile dayanışma gösterisi düzenlendi.
Gösteri, Kiril ve Metodiy üniversitesi öğrencileri, Filistin ile dayanışma girişimi ile farklı gruplar tarafından organize edildi.
Başbakanlık önünde düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı, "Soykırımı durdur", "Filistin için özgürlük" yazılı pankartlar açıldı.
Farklı etnik grupların katıldığı gösteride aralarında kefiye giyenler ve Filistin bayrağını taşıyanlar dikkati çekti.
Gösteride ayrıca Filistin ile Lübnan'da hayatını kaybedenlerin anısına şiir okundu, konuşmalar yapıldı ve şarkılar söylendi.
Hükümete seslenerek Filistin Devletinin tanınmasını talep eden göstericiler, İsrail ile ticaretin durdurulmasını ve Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle yaptırım uygulanmasını istedi.