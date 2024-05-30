Kuzey Makedonya'da Yahya Kemal sempozyumu düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Bir ses yaratan kudret: Doğumunun 140. yılında Yahya Kemal" sempozyumunun açılış programı düzenlendi.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) tarafından üniversitenin kampüsünde, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, İstanbul Fetih Cemiyeti ve Köprü Derneğinin desteğiyle düzenlenen sempozyumun açılış programına Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyen, öğrenci ve davetliler katıldı.

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, burada yaptığı konuşmada, üniversitenin iki ülke ve toplumları arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade etti.

Sunar, IBU'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye'den girişimci ve ilim insanlarının gayretiyle kurulduğunu anımsattı.

IBU'nun öğrencilerinin neredeyse yarısının Türkiye'den diğer yarısının da Kuzey Makedonya ve civar ülkelerden geldiğini belirten Sunar, dolayısıyla IBU'nun bir buluşma ve kaynaşma noktası olduğuna dikkati çekti.

Sunar, "Ülkemizle Balkanlar arasında, Balkan ülkelerinin kendi arasında bir buluşma ve kaynaşma noktası. O anlamda Yahya Kemal'in de gerek Üsküplülüğünü çok vurgulamış olması gerekse de bütün şiirlerinde Üsküp ile Türkiye arasında, Türk şehirleri arasındaki bağlantıları çokça zikretmiş olması muhtemelen Türk halkının, Türkiye'de yaşayan insanların zihninde Balkanlar'la teması hep canlı tutan nokta." ifadelerini kullandı.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Talip Erdoğan da Enstitünün Türkçenin küresel çapta bilimsel ve akademik çalışmalarını tanıtmak ve desteklemek amacıyla çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Erdoğan, "Edebiyat kültürler arası anlayışı derinleştiren güçlü bir araçtır. Yunus Emre Enstitüsü edebiyatımızın dünya çapında tanıtımına öncülük ederek farklı kültürlerden insanların bir araya gelmesine aracılık etmektedir. Yahya Kemal Beyatlı da hem Kuzey Makedonyalı hem de Türkiyeli olması hasebiyle iki farklı ülkenin ortak bir değeri, uluslararası dostluk ve işbirliğinin sembolü ve güzel bir örneğidir." dedi.

Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin de organizasyonun parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Özellikle son dönemde yaşadığımız ülkede Yahya Kemal isminin maalesef terör yuvası olan (bu ismi kullanan) FETÖ okullarıyla bilinmesi bizlere ayrı bir acı veriyor." diye konuştu.

Emin, hem Köprü Derneği hem de Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) organizasyonunda Yahya Kemal Beyatlı'nın ölüm yıl dönümünde yaklaşık 10 yıl boyunca şiir dinletisi programları düzenlediklerini anımsattı.

İstanbul Fetih Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karpuzcu da temsil ettiği kurum ve bünyesindeki Yahya Kemal Enstitüsünün çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, kurum olarak Yahya Kemal'in bütün şiirlerini kitaplaştırdıklarını söyledi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Orhan Kurtoğlu da geçen hafta Kuzey Makedonya'da Türkoloji Çalışmaları başlığında bir çalıştay düzenlediklerini hatırlatarak, sempozyumun başarılı olması temennisinde bulundu.

Sempozyum başkanı Prof. Dr. Mehmet Samsakçı da iki gün sürecek etkinliklerle büyük söz ve fikir üstadını doğumun 140. yılında dünyaya geldiği şehirde tartışmanın büyük anlam ifade ettiğini dile getirdi.

Program kapsamında Köprü Derneği gençleri tarafından Yahya Kemal şiirleri dinletisi ve koreografisi yapıldı.

Yarın sona erecek etkinlik kapsamında, sempozyumun yanı sıra paneller, arşivden fotoğraflarla Yahya Kemal ve muhiti slayt gösterimi ve gezi programı da düzenlenecek.