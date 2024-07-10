Üsküp'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı ve "Balkan bölgesinde Demokrasi ve İşbirliği" paneli düzenlendi.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) destekleriyle düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya Meclisi Milletvekili Salih Murat, Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç, Boşnak Demokrat Birliği (BDS) Başkanı Munir Kolaşinac, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Büyükelçi Ulusoy, hain terör örgütü FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini anımsattı.

15 Temmuz darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde güvenlik güçlerinin ve Türk halkının kararlı duruşuyla bertaraf edildiğini kaydeden Ulusoy, "15 Temmuz demokrasinin zaferinin ve Türk halkının onurlu duruşunun yıl dönümüdür. Bu olay bize demokrasinin ve milli iradenin savunulmasının önemini bir kez daha hatırlattı." dedi.

FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği her ülkenin, özellikle de Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olan ülkelerin milli güvenliği açısından ciddi bir tehdit olduğunu vurgulayan Ulusoy, FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmalarının ortadan kaldırılması için çalışmalarını sürdüklerini, bunun sonucunda birçok dost ve kardeş ülkede FETÖ'nün okullarının faaliyetlerinin sonlandırıldığını aktardı.

Türkiye Maarif Vakfının, 15 Temmuz'dan sonra çeşitli bölgelerde yüksek standartta eğitim veren okullar açarak birçok öğrenciyi FETÖ'nün tuzağına düşmekten kurtardığına işaret eden Ulusoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maarif Vakfının faaliyet gösterdiği ülkeler arasında Kuzey Makedonya da yer alıyor. Ancak FETÖ'nün hala Kuzey Makedonya'da varlığını sürdürmesinden üzüntü duyuyoruz. FETÖ'ye bağlı okullar ne yazık ki eğitim kurumu kisvesi altında faaliyet gösteriyor, hatta Türk edebiyatının önemli şairlerinden birinin adını bile kötüye kullanıyor. FETÖ'nün gerçek yüzü hakkındaki gerçekleri Kuzey Makedonya'daki mevkidaşlarımızla paylaşmaya devam ediyor ve bu tehlikeli terör örgütüne karşı onlarla işbirliği yapmayı bekliyoruz."

Böyle bir program düzenlediği için IBU ve katılımcılara teşekkür eden Ulusoy, şehitleri saygıyla yad etti.

Milletvekili Murat da Kuzey Makedonya'nın 15 Temmuz darbe girişimini şiddetle kınadığını anımsatarak, Türkiye halkının ve devletinin yanında olduğunu açıkça belirttiğini kaydetti.

Bu duruşun iki ülke arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini vurgulayan Murat, "Diğer yandan MATÜSİTEB öncülüğünde onlarca nöbet programı tertiplenmiştir. (MATÜSİTEB) Kuzey Makedonya insanına darbenin iç yüzünü ve FETÖ terör örgütünün gerçek yüzünü deşifre etmeye kendine ilke olarak edinmiştir. Bu vesileyle bir soydaş olarak Kuzey Makedonya Türklerinin ana devlete karşı sergiledikleri milli duruşlularından ve sevgilerinden dolayı şükranlarımı sunarım." diye konuştu.

15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak gerektiğinin altını çizen Murat, gelecek nesillere demokrasi bilincini aşılamak için herkese büyük görevler düştüğünü belirtti.

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü, Türkiye ve Balkan bölgesi tarihi için önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, bölgede neler olduğunu öğrenmek için böyle bir panel ve anma programı düzenlediklerini söyledi.

Panelde Türkiye ve Balkanlar'dan konuşmacıların kendi ülke ve perspektiflerinden konu hakkında görüşlerini paylaşacağını aktaran Sunar, demokrasinin Balkan bölgesinde işbirliği ve istikrarın geliştirilmesi açısından önemine değindi.

Desteklerinden ötürü TİKA ve MATÜSİTEB'e teşekkür eden Sunar, "Bugünkü panel terörün ülkesi olmadığını anlamamıza yardımcı olacak. Terörün etnik kökeni, milliyeti, dini yoktur. Terör hepimiz için küresel, evrensel bir sorundur. Terör saldırılarına karşı bütün milletler, bütün ülkeler birleşmeli." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, IBU'dan Prof. Dr. Kire Sharlamanov'un moderatörlüğünü yaptığı "Balkan bölgesinde Demokrasi ve İşbirliği" panelinde, Yargıtay üyesi Hamit Yelken, Kalkandelen Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süleyman Baki, Arnavutluk Müslüman Forumu Başkanı Fisnik Kruja ve IBU Öğretim Görevlisi Nikola Dacev sunumlarını yaptı.