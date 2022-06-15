Üsküdar Zabıtasından İstanbul Büyükşehir Belediye Ekiplerine Saldırı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üsküdar Zabıtasından İstanbul Büyükşehir Belediye Ekiplerine Saldırı

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yetki alanında olan bölgede İBB Miras ekipleri Atatürk Anıtı'nı onarmak istedi. Üsküdar Belediyesi zabıtalarının müdahalesi üzerine İBB zabıtaları ile Üsküdar zabıtaları arasında yumruklu kavga çıktı. Kalabalık gelen Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri, İBB personelini darp etti. Polisin müdahale ederek tarafları ayırdığı kargaşa sırasında İBB araçları zarar gördü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yetki alanında olan bölgede İBB Miras ekipleri Atatürk Anıtı'nı onarmak istedi. Üsküdar Belediyesi zabıtalarının müdahalesi üzerine İBB zabıtaları ile Üsküdar zabıtaları arasında yumruklu kavga çıktı. Kalabalık gelen Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri, İBB personelini darp etti. Polisin müdahale ederek tarafları ayırdığı kargaşa sırasında İBB araçları zarar gördü.

İstanbul Üsküdar'da Salacak Sahili'nde yer alan, İSPARK'a ait otopark olan alanda Atatürk Anıtı'nın onarılması ve etrafının temizlenmesi amacıyla İBB Miras ekibi tarafından bugün çalışma yapılmak istendi.

İBB'nin ve Üsküdar Belediyesi'nin yetki iddia ettiği alan için İBB tarafından gerçekleştirilmek istenen çalışmaya Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri müdahale etti. Bunun üzerine Üsküdar Belediyesi ve İBB'ye bağlı zabıta ekipleri arasında başlayan gerginlik yumruklu arbedeye dönüştü. İBB ekiplerinin Üsküdar Belediyesi zabıtası tarafından darp edildiği olaya polis müdahale ederek tarafları ayırdı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisler tarafları ayırdı. Yaşanan arbedede İBB araçlarına da hasar verildi.

Arbede sırasında Üsküdar Belediyesinin sivil giyimli şapkalı bir personelinin İBB ekiplerinin getirdiği saclar için Üsküdar zabıtasına "Alın bunları" diye bağırması dikkat çekti.

İki tarafın ekiplerinin buradaki bekleyişleri halen sürüyor.

ANKA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üsküdar Belediyesi İstanbul Üsküdar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title