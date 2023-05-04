Üsküdar ve Ümraniye'de Asker Eğlencesi Trafik Kilitlendi

Üsküdar ve Ümraniye'de asker eğlencesi yapan bir grup araçlarla konvoy oluşturup tüneli kapattı. Asker uğurlayan gruplar araçlarını tünelde durdurup müzik eşliğinde oynadı. Tünelde trafik yoğunluğu oluştu.

ÜSKÜDAR ve Ümraniye'de asker eğlencesi yapan bir grup araçlarla konvoy oluşturup tüneli kapadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay 2 Mayıs Salı Günü Çamlıca-Libadiye tünelinde meydana geldi. Asker uğurlayan bir grup, araçlarıyla konvoy yaptı. Gruptakiler, tünele geldiklerinde araçlarını durdurup aşağıya inerek müzik eşliğinde oynadı. Tünelde trafik yoğunluğu oluştu. Ümraniye'de ise yine asker uğurlamasında konvoy oluşturan grup araçlarını tünelde durdurup trafiği kapattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.