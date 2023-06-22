Üsküdar Üniversitesi 10'uncu yıl mezunlarını uğurladı

Üsküdar Üniversitesi, 10'uncu yıl ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunlarını Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreni ile uğurladı.

Üsküdar Üniversitesi, 10'uncu yıl ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunlarını Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreni ile uğurladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 7 bin 48 Üsküdar Üniversitesi mezunu profesyonel hayata geçiş yaptı.

Mütevelli Heyet Başkanı Furkan Tarhan ve Tarhan-İDER Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tarhan'ın da katıldığı törende, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Muhsin Konuk, Prof. Dr. Sevil Atasoy, Prof. Dr. Hikmet Koçak, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Mehmet Zelka, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Tayfun Uzbay, Prof. Dr. İsmail Barış ve Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel'in de aralarında yer aldığı akademisyenler hazır bulundu.

Açıklamada açılış konuşmasına yer verilen Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, bugünden itibaren yeni mezunların çok büyük bir sorumluluk yüklendiklerini belirtti. Güngör, her zaman mezunlarının yanında olduklarını ama artık kendi başlarına ve özgür bireyler olduklarını hatırlatarak, "Ailenize, vatanınıza, insanlığa karşı bugünden itibaren çok büyük bir sorumluluk yükleniyorsunuz. Bilinçli, sorumluluk sahibi bireyler olursanız, yaşamakta olduğumuz coğrafyayı batılı kapitalist güçlerin bizi yüzyıllardan beridir inandırmaya çalıştığı 'coğrafya kaderdir' ön yargısından kurtarabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Güngör, mezunlarının bu ülkede üniversite bitirmiş, entelektüelliklerinin mesleki kapasitelerini kanıtlamış bireyler olduklarını ve bunu kanıtlayan bir belgenin de ellerinde olduğunu aktararak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugünden itibaren 'ben yapamam, başaramam, bana fırsat verilmedi, verilirse yaparım ama haklarım başkalarıyla eşit değil' gibi basmakalıp laflardan ve söylemlerden arınıyoruz. 'Ben yapabilirim, başarabilirim, çünkü ben yetenekliyim, iyi eğitim aldım, kapasitem batılı ülkelerdeki bireyler kadar yüksek' inancıyla yola koyuluyoruz. Lütfen bu belgeyi somut üretime dönüştürelim.

Üniversite bitirmiş birer genç olarak, birinci önceliğimiz Cumhuriyet değerlerimize bağlı kalarak ve bilimin ışığında, aklın rehberliğinde Türkiye'mizin gelişmesine, kalkınmasına hizmet etmektir. Bu konuda sizden bugün söz alıyorum. Artık sizler ülkemiz hakkında, insanlık hakkında, dünyanın gidişatı hakkında söz söyleme ve aynı zamanda da etkin biçimde katkı verme sorumluluk ve görevine sahipsiniz. Üretmeden sadece para kazanma hırsı bizi kapitalizmin aracı haline getirir, etkin bir şekilde üretmeliyiz. Hepinize bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun."

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan da törende mezunların ailelerine seslendi. Anneler ve babaların gençleri onlara emanet ettiklerini hatırlatan Tarhan, onları iyi yetiştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Göğüslerini gere gere dolaşabilmeleri ve onların iyi yetişebilmeleri için bilimin rehberliğinde, Anadolu irfanının rehberliğinde onlara yardımcı olmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

Tarhan, üniversite dönemindeki hatıraların unutulmadığına değinerek, "İnsanın hayatında iz bırakıyor, ruhuna tohumlar ekiyor ve bunlar ileride gelişiyor. Üniversite olarak bunun bilinciyle gençlerimize hem iyi örnek olmaya hem de iyi rehberlik yapmaya çalıştık. Onlar için şu anda yeni bir yaşam biçimine geçiş var. Hayatın farklı gerçekleriyle yüzleşecekler. Üniversitelerde lise eğitim hayatında hep teknik becerilere, akademik becerilere odaklanılıyor.

Biz bunun farkına vardığımız için sadece teknik, mesleki beceriler değil yaşam becerilerini, duygusal ve sosyal becerileri öğrensinler diye dünyadaki ilk uygulamaları başlattık. Harvard ve Yale gibi üniversitelerden önce başlattık. İyi insan olma, iyilik ve mutluluk kavramlarını içeren, pozitif psikoloji olarak da bilinen bir yaklaşım içerisinde gençlere insani değerleri gerekçeleriyle birlikte anlatmaya çalıştık. Bu bilgileri gelecek hayatlarında kullanacaklarını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de ikinci dünyada 101'inci üniversite olduk"

Üsküdar Üniversitesi'nin 10 yılda toplam 34 bin mezun verdiğini dile getiren Tarhan, bu yıl 7 bin 48 mezun verdiklerini, şu an 24 bin öğrencinin üniversitede eğitim aldığını ve en iyi şekilde yollarına devam etmek istediklerini aktardı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde 2 öğrencilerinin vefat ettiğini hatırlatan Tarhan, 2 gencin ailelerine tekrardan başsağlığı dilediğini söyledi.

Araştırma, yenilikçilik, sosyal etki, eğitim kalitesi ve girişimcilik gibi alanlarda Times Higher Education adlı küresel endeksleme kurumu tarafından Üsküdar Üniversitesi'nin yeni etiketler aldığını ifade eden Tarhan, şöyle devam etti:

"Etiketler içerisinde bir tanesi çok ilginç onu vurgulamak istiyorum, adalet, barış ve güçlü kurumlar etiketi. Bunlar Birleşmiş Milletler etiketleridir. Türkiye'de ikinci dünyada 101'inci üniversite olduk. Bu üniversitemizdeki hocalarımızın, öğrencilerimizin, proje ekibimizin çalışmaları sonucunda alınan bir etiket, bunları devam ettirmek istiyoruz.

Aynı şekilde, ayrı bir araştırma endeksinde de dünyadaki ilk 500 üniversite arasına girdik. Dünyada 398'inciyiz. Diğer bir konuda nörobilim alanında UNESCO ve TWAS mükemmeliyet merkezi ilan etti bizi. Türkiye'de bu bir ilk oldu. Türkiye'nin küresel rekabeti açısından önemli çalışmalar yapıyoruz. Bir tanesi Türkiye'den seçilen iki astronot adayının genlerini inceleme projesinin bizim üniversitemize verilmesi. Hocalarımız bununla ilgili çalışma başlattılar. Astronotların uzayda kaldıkları sürede genlerindeki değişiklikleri takip edip raporlayacağımız ve NASA ile birlikte yürüttüğümüz bir proje."

Konuşmasına gençlere önerilerde bulunarak devam eden Tarhan, gençlere hayatlarında lazım olacak birkaç tane bilgi vermek istediğini ve bunlardan birinin muhakkak hayatta bir yaşam amacı olması gerektiğine dikkati çekti.

Tarhan, "Fırtınalı havada limandan çıkmış bir geminin amacı yoksa, nereye gideceğini bilmiyorsa rüzgar onu sürükler. Amacı olan bir gemiye ise rüzgar yardım eder. Hayattaki olaylar stresler amacı olan insana yardım ediyor. Amaçsız insanı sürüklüyor. İkincisi, ne istediğiniz kadar nasıl istediğiniz de önemli. Hayat aslında bizim için tercihlerimizin toplamıdır. Hayat hikayemizi yazan, yaptığımız tercihlerdir. Her zaman doğru seçimlerde bulunmak doğru kararlar verebilmek için bir çaba içerisinde olmak gerekiyor, buna vizyon ve misyon sahibi olmak deniyor. Vizyon, insanın olabilecek şeylere odaklanması, misyon ise yapılabilecek şeylere odaklanmak. Olabileceklerle yapılabileceklerin ayırdına varabilmek hayatta çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye takdim edildi

Törende dereceye giren öğrencilere de plaket ve hediye takdim edildi. Lisans düzeyinde ilk üç dereceye giren mezunlar Atiye Ebrar Korkmaz, Merve Küçük, Elifgül Ak Engin, Çiğdem Nur Engin ve Zeynep Bal, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, Mütevelli Heyeti Başkanı Furkan Tarhan, Mütevelli Heyeti Kurucu Üyesi Mustafa Ataş ve Rektör Danışmanı Halide İncekara'dan plaket ve hediyelerini aldı.

Ön Lisans düzeyinde dereceye giren öğrenciler Hazal Kalender, Fatmanur Yıldız, Sevgi Yaşar, Kardelen Bekiroğlu ve Büşra Dinlemez de plaketlerini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Koçak ve Tarhan-İDER Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tarhan'dan aldı.