Üsküdar sahilinde denize düşen kadını arama çalışmaları devam ediyor

Üsküdar sahilinde denize düşen kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Üsküdar sahilinde 26 yaşındaki Gurbet K. henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ve deniz polisinin de eşlik ettiği arama çalışmaları sürüyor.