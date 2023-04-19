Üsküdar Meydanı'ndaki Kaçak Yapıları Yıkmaya Giden Zabıta Ekiplerine Silah Çekildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kaçak olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verdiği ve buna ilişkin mahkeme kararlarının da bulunduğu Üsküdar Meydanı'ndaki kaçak yapıların sökümü için gelen zabıta ekiplerine henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silah çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kaçak olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verdiği ve buna ilişkin mahkeme kararlarının da bulunduğu Üsküdar Meydanı'ndaki kaçak yapıların sökümü için gelen zabıta ekiplerine henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silah çekildi.

İstanbulluların Boğaz'la görsel bağlantısını kesen, İBB tarafından şehre kazandırılan Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapıların yıkımı mahkeme kararına rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Üsküdar Kaymakamlığı'nca engellenmişti. 10 Nisan'da yıkım için bölgeye gelen İBB zabıta ekipleri ile polis karşı karşıya gelmişti.

Mimar Sinan'ın 16. yüzyılda kuşlar üzerine pislemesin diye rüzgarların kesiştiği noktaya inşa ettiği halk arasında Kuşkonmaz Camii diye bilinen Şemsi Ahmed Paşa Camii'nin hemen bitişiğindeki kaçak yapıların yıkımı için İBB bugün bir kez daha girişimde bulundu.

İBB'nin bilgilendirmesi üzerine yıkım için Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri de bölgeye geldi. Görevlilerin matkapla çatıda söküme başlayacağı sıra çatıya çıkan ve kimliği henüz bilinmeyen bir kişi silah çekti. Silahlı kişi görevlileri çatıdan indirmeye çalıştı. Söz konusu kişi bir süre sonra oradan kayboldu.

"OLAY ÇIKTI BİRİ ÖLDU NE OLACAK O ZAMAN?"

Bu arada, işletme sahibi İrfan Pişkin, yıkımı engellemek için zabıta görevlileriyle konuştu. Pişkin, "Biz AKP'li değiliz. Bunu gördünüz. AKP sizi kandırıyor. Çağırıyor sizi, 'Gelin ben yıkmadım, siz yıkın' diyor. Hataya düşüyorsunuz, sizi bizle kapıştıracak' Siz buraya soktunuz adamınızı, biri geldi olay çıktı biri öldü, ne olacak? Ben belediyeyle İBB ile kavga etmek istemiyorum" dedi.

İMAMOĞLU "POLİSİMİZİ BU GÖRÜNTÜYE MAHKUM EDEN HERKESİ KINIYORUM" DEMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'daki Kuşkonmaz Camii etrafındaki kaçak kafelerin yıkımının polis marifetiyle engellenmesine tepki göstererek "Polisimizi bu görüntüye mahkum eden kim yetkiliyse; emniyet müdüründen velisine, bakanına varıncaya kadar kınıyorum hepinizi. Ayıptır. Bir kafeteryayı devletin zabıtasına karşı koruyacak kadar akıl gitmiş. Allah aşkına sizin nerede çevreniz, nerede şehirciliğiniz? Vallahi çevreye verdiğiniz duyarlılığınız da batsın. Şehirciliğe verdiğiniz duyarlılığınız da batsın. Sizin çevreniz de de şehirciliğiniz de bir kafeteryayı koruma işi. Bu kadar basit. Bütün bu haksızlıkları ve hukuksuzlukları, hep beraber bertaraf edeceğiz. Biz bir avuç insanın değil, milletin hakkını korumak için geliyoruz. Milletin hakkını, çocukların hakkını, gençlerin hakkını, kadınların hakkını korumak için geliyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Konuya ilişkin son açıklama da İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'den gelmişti. Gökçe, Üsküdar'daki kaçak kafelerle ilgili yıkım kararının, 'İmar Barışı' kapsamında verilen 'Yapı kayıt belgesi' gerekçe gösterilerek engellendiğini belirterek "Yapı kayıt belgesi yıkım kararının uygulanmasına engel olamaz" demişti.