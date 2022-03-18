ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA ÇANAKKALE MENÜSÜ DAĞITILDI - Haberler

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ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA ÇANAKKALE MENÜSÜ DAĞITILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÜSKÜDAR Meydanı'nda Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümünde, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri, hoşaf ve ekmek dağıttı.

ÜSKÜDAR Meydanı'nda Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümünde, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri, hoşaf ve ekmek dağıttı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polislerince Üsküdar Meydanı'nda hoşaf ve ekmek dağıtıldı. Komiser Tayfur Akar, mücadele ruhunu biraz olsun anlayabilmek ve o günkü zorlu şartları hissettirmek için böyle bir faaliyet yaptıklarını anlattı.

Dağıtılan hoşaf ve ekmekten alan Meltem Akça, Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın, mekanları cennet olsun hepsinin. Onlar sayesinde buralardayız diye konuştu. 18 Mart'ın çok önemli olduğunu söyleyen Yusuf Yosma Ülkemiz, milletimiz için çok anlamlı bir gün. Dünyaya da meydan okuma günü. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Onların içmeye hoşafı bile yoktu, açlıkla savaşı kazanmışlar. Şükretmemiz gerekiyor bugünlere dedi.

ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA ÇANAKKALE MENÜSÜ DAĞITILDI

ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA ÇANAKKALE MENÜSÜ DAĞITILDI

ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA ÇANAKKALE MENÜSÜ DAĞITILDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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