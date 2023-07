Üsküdar Meydanı'nda 15 Temmuz Sergisi Açıldı

ÜSKÜDAR Meydanı'nda 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan fotoğraflar ile tankların ezdiği bir otomobilin yer aldığı sergi açıldı.

Fotoğraf sergisini gezen Mehmet Şen, "15 Temmuz'u rabbim inşallah bir daha bizlere yaşatmaz. Fotoğraflar her şeyi anlatıyor. Biz o gün Kırıkkale'deydik daha sonra Ankara'ya geçtik, Ankara'daki durum zaten içler acısıydı. Ama bizim milletimiz her zaman tek olmayı biliyor. Tankın altına da yattı, gazi de oldu. Görüyorsunuz şu arabanın üzerinden tank geçti. Allah bir daha bize böyle bir şey yaşatmaz. Milletimiz her zaman böyle olayların karşısında durdu, durmaya da devam edecektir" dedi.

Led ekranda hazırlanan video belgeseli izleyen Şuheda Betül ise "Bir yanımız yaşananlardan dolayı çok hüzünlü. Buraya gelip fotoğrafları ve ekranda gösterilen videoyu izleyince daha da kötü oldum. İnsan olarak unutuyoruz bazı şeyleri, ama hatırlatılınca o duyguları tekrardan hissediyoruz. Biz o gün kötü bir gün bir gün geçirdik. Etkinlik çok güzel olmuş insanlara bazen hatırlatmak gerekiyor. Ben burada fotoğraf ve parçalanmış arabayı görünce çok kötü oldum" şeklinde konuştu.