Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde Lise Öğrencisi Kayboldu

ÜSKÜDAR Kuzguncuk Sahili'nde dün arkadaşlarıyla denize giren lise öğrencisi kayboldu. Ekiplerin, lise öğrencisini arama çalışmaları bugün de sürüyor. Kuzguncuk Sahili'nde dün öğlen saatlerinde iddiaya göre, 8 arkadaşıyla denize giren lise öğrencisi akıntıya kapılarak suda kayboldu. Çevredekilerin, haber vermesi üzerine bölgeye kıyı emniyeti, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, deniz üstünde ve altında arama çalışmaları yaparken, haberi alan aile ve okul arkadaşları olay yerine geldi. Ekiplerin arama çalışmaları bugün de sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel