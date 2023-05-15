ÜSKÜDAR KISIKLI'DA KUTLAMALAR DEVAM EDİYOR

CUMHURBAŞKANI ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde sandıkların büyük bir oranda açılmasının ardından Üsküdar Kısıklı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun çevresinde toplananlar, sevinç gösterisinde bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde sandıkların büyük bir oranda açılmasının ardından Üsküdar Kısıklı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun çevresinde toplananlar, sevinç gösterisinde bulunuyor.

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'da bulunan konutunun çevresinde kutlamalar devam ediyor. Araçlarıyla gelenler, konuta çıkan yollarda konvoy oluştururken, trafik bazı noktalarda tamamen durdu. Türk bayrakları, Cumhur İttifakı partilerinin bayrakları ve meşalelerle alana gelenler, konutun çevresinde şarkılar ve sloganlarla sevinç gösterisinde bulunuyor.