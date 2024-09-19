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Üsküdar Kirazlıtepe'de Kentsel Dönüşüm Tamamlandı

Üsküdar Kirazlıtepe'de Kentsel Dönüşüm Tamamlandı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Kirazlıtepe'deki kentsel dönüşüm çalışmalarının 1'inci etap konutlarının teslim edildiğini belirtti. Bakan, yeni konutların modern ve kullanışlı olduğunu vurgulayarak deprem kaygılarını giderdiklerini duyurdu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Kirazlıtepe'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin 1'inci etap konutları teslim edildiğini belirterek, " İstanbul'da yapmak istediğimiz dönüşümün en güzel örneklerinden biri oldu. Vatandaşımıza yaraşır, şehrin dokusuna uygun, modern, kullanışlı binalar inşa ettik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul'da Üsküdar Çamlıca Camii ve çevresi ile Kirazlıtepe ve Mehmet Akif mahallelerinde yürütülen 7 bin 84 konutluk kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1'inci etap konutları teslim edildi. İlk etapta 551 hak sahibi yeni konut ve iş yerlerine taşındı. Teslimi yapılan konutlarla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Murat Kurum, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üsküdar Kirazlıtepe, İstanbul'da yapmak istediğimiz dönüşümün en güzel örneklerinden biri oldu. Vatandaşımıza yaraşır, şehrin dokusuna uygun, modern, kullanışlı binalar yaptık. Semt sakinlerinin deprem kaygısını ortadan kaldırdık. Devletimize olan güveni boşa çıkarmadık."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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