Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı Kitapseverleri Bir Araya Getiriyor

"Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı" şehrin her yerinden kitapseverleri bir araya getiriyor.

İstanbul Valiliğinin himayesinde, Üsküdar Kaymakamlığınca "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" temasıyla Üsküdar Sahili'nde düzenlenen fuar, çok sayıda söyleşi ve imza gününe ev sahipliği yapıyor.

İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in "Onur Yazarı" olduğu fuarda, Türkiye'nin önde gelen 100 yayınevinin eserleri okuyucuyla buluşuyor.

Fuar kapsamında Ahmet Kara, Halime Demireşik, Mustafa Kara, Ahmet Özhan, İbrahim Zahid Altay, Ekrem Demirli, Meltem Reyhan, Mustafa Armağan, Zeynep Özel, Hasan Gümüşoğlu, Sümeyye Ceylan ve Hüseyin Akın'ın da aralarında bulunduğu birçok yazar okurlarla buluşarak imza günü gerçekleştirdi.

"İstanbul'daki en verimli geçen kitap fuarı"

Yazar İbrahim Zahid Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imza gününün çok duygusal, dokunaklı, aynı zamanda kendi içerisinde tatlı bir gerilim barındıran bir etkinlik olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız, okurlar, ilk defa kitapla burada karşılaşanlar geldiler. Çok mutlu oldum. İlk imza günüm olduğu için tabii insan biraz mahcup oluyor." dedi.

Kendisinin de Üsküdarlı olduğunu ifade eden Altay, "Bu fuarın kitap fuarları içerisinde önemli bir yeri var. Yayıncılar açısından İstanbul'daki en verimli geçen kitap fuarı. Bir dönemdir bu fuar kesintiye uğrar gibi olmuştu belediyedeki durumun değişmesinden sonra fakat şimdi kaymakamlık bunu fark ederek bu fuarı yeniden düzenleme kararı aldı. Gördüğünüz gibi insanların çok büyük bir ilgisi var. Bu yüzden de çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Okuyucu bizim için gizli öznedir"

Yazar Hüseyin Akın ise etkinlikten önce fuarı gezdiğini ve insanların fuara olan ilgisini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Üsküdar'dan da beklenir bir şey ama bu sahil şeridinde böyle bir şeyin olmuş olması çok güzel. Genelde alıcıdan ziyade okuyucular daha fazla ve gördüğüm kadarıyla bütün stantlarda bir kalabalık var." ifadesini kullandı.

Bu tür etkinliklerin insanlar arasında muhabbeti geliştiren bir tarafının da bulunduğuna işaret eden Akın, "İmza günü demek sadece imza atmak değildir. Okuyucuyla ayaküstü de olsa görüşmek, buluşmaktır. Okuyucuya kitap yoluyla verilen mesajın ya da işin özetini ayaküstü de olsa bir muhabbet ve sohbet havası içerisinde tekrar konuşmak gibi bir avantajı içerisinde barındırıyor." sözlerini sarf etti.

Görmediği okuyucularıyla görüştüğünü, tanışmadıklarıyla fuarda tanıştığını anlatan Akın, şunları kaydetti:

"Sizi kim okuyor onu bilemiyorsunuz ama bir bakıyorsunuz mesela burada benim ilk kitabımı almış, okumuş olan ve bugün imzalatan insanlar var. Bana çok manidar ve güzel geldi, heyecan verici bir şeydi. Şairlerin ve yazarların da birbirlerini takip ettiklerini gördüm. Ben de genelde gezerken diğer arkadaşların stantlarına uğruyorum. Onları bir arada bu şekilde bulmak da kolay değil. Hepsini bir arada bulma imkanı yakalıyoruz. Kısacası bir alım satım işi değildir bu işler. Bir nevi kitabı ulaştırabilmek, okuyucuyla buluşturabilmek, kitabın hayatımızda egemen olabilmesi için böyle organizasyonlara ihtiyaç var. Okuyucu bizim için gizli öznedir. Kimdir, nerededir, okuduğundan ne anlamıştır, bizi yanlış mı anlamıştır gibi soruları burada en azından kısacık zaman içerisinde bile olsa çözmüş oluyoruz. Mezun ettiğimiz öğrencilerden, velilerimizden gelenler oldu. Güzel bir kitap şöleni oldu."

Programına, etkinlik detaylarına ve katılan yayınevlerine ilişkin bilgilere "www.uskudarokuyor.com" adresinden ulaşılabilen fuar, 19 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.