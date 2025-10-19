"Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı" 9 günde binlerce kitapseveri ağırladı

Her yaştan binlerce kitap meraklısı, Üsküdar Meydanı'nda kitap, kültür ve edebiyatla buluştu.

Üsküdar Kaymakamlığı, İstanbul Valiliği tarafından yürütülen "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi kapsamında gerçekleştirilen "1. Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı" 9 gün boyunca misafirlerini ağırladı.

Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinin yanı sıra yaklaşık 400 yazarın okurlarla bir araya geldiği fuar, imza günü, söyleşi, fotoğraf yarışması gibi pek çok etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

"Üsküdar'ın kültür sanat hayatına farklı bir nefes kattı"

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Örsan Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın İstanbul Valiliğinin himayesindeki "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Projeyle her akşam 21.00-21.30 saatleri arasında herkesin televizyonu, tableti, ekranı kapatarak kitap okumasının teşvik edildiğini dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Bu tema etrafında ilk defa bir kaymakamlık bünyesinde kitap fuarı düzenleniyor. Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı, yaklaşık 100 yayınevi ve 400 yazarla Üsküdar'ın kültür sanat hayatına farklı bir nefes kattı. Yaklaşık 350-400 bin kişi ziyaret etti. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, halkımız çok büyük ilgi gösterdi. Onlarca söyleşi, onlarca imza günü yapıldı. Bu fuar Üsküdar'a keyifli bir renk katmış oldu."

Üsküdar'ın Osmanlı'dan bugüne uzanan köklü bir geleneği olduğunu vurgulayan Özkan, "Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Üsküdar'ın farklı bir misyonu vardı. İlim, irfan, kültür şehri olarak görülüyordu. O geleneği bugün devam ettirmek, insanların kitaplara ulaşmasını kolaylaştırmak ve bunu görmek istedikleri yazarlarla da buluşacağı bir konumda yapmakla ihtiyaçları ve talepleri de karşılamış olduk." değerlendirmesini yaptı.

Özkan, Üsküdar'ın pek çok ulaşım aracının kesiştiği bir noktada bulunmasının da önemli olduğunu, fuarın geleneksel hale getirilmesinin planlandığını aktardı.

" Fuar, konumu ve organizasyon itibarıyla çok başarılı"

Şair yazar Ali Ural, "Üsküdar Kaymakamlığı çok ciddi bir iş yapmış. Fuar, hem konumu hem organizasyon itibarıyla çok başarılı. Nitekim bu başarı da okuyucu ilgisine yansıyor. Yani fuarlar okurla yazarın bir araya geldikleri bir kültür harmanı oluyor. Burada bu harmanın neşesini derinden hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Fuar programında yer alan söyleşisinde "Tanzimat Edebiyatının Kültürel Dönüşümdeki Rolü"nü irdeleyen bir konuşma yaptığını belirten Ural, "Ciddi bir kalabalık vardı ve bu vesileyle görüşlerimi aktarma imkanı buldum. Okurlarım bu kültür şölenini heyecanla karşıladılar." dedi.

Şule Yayınları standında, 200. baskısı çıkan "Posta Kutusundaki Mızıka" kitabını okurları için imzalayan Ural, "Benim her yaştan okurum var. Doğrusu kitaplarıma olan ilgi de büyük, 'Posta Kutusundaki Mızıka' kitabımın özellikle 200. baskısını almak için okurlarım standa geldiler ve tabii ki diğer kitaplarım da büyük ilgi görüyor, bundan çok memnunum." görüşünü paylaştı.

"Üsküdar'a yakışır bir fuar olmuş, inşallah devamı gelir"

Yazar Dr. Müjdat Uluçam, 2022'de vefat eden Prof. Dr. Raşit Küçük'ün doktora tez danışmanı olduğunu, onun hayatını kaleme aldığı "Örnek Bir İnsan Raşit Küçük" kitabıyla ilk defa imza gününe katıldığını söyledi.

Kitapla hocasına vefa borcunu yerine getirmeye çalıştığına işaret eden Uluçam, "Raşit Küçük, yakın tarihimizin en önemli mümtaz şahsiyetlerinden birisiydi. Çok yönlü bir insandı, hem hadis profesörü hem de entelektüel bir insandı. Öğrenciliğinden itibaren pek çok dergi çıkarmış, okuma grupları kurmuş. Biz de öğrencilik yıllarımızda onun okuma gruplarına dahil olduk. Ben hocama karşı vefa borcumu yerine getirdiğimi düşünüyorum. Ona bir borcumuz vardı, inşallah onu yerine getirmişizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Uluçam, fuara ilişkin de "Kitap fuarı çok iyi, kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz, büyük bir eksikliği, açığı kapatmış oldular. Üsküdar'a yakışır bir fuar olmuş, inşallah devamı gelir." diye konuştu.

"Koştura koştura Üsküdar'a geldik"

Yazar Yusuf Asal ise uzun yıllar İstanbul'da sınıf öğretmeni olarak görev yaptığını, mesleğine Ankara'da devam ettiğini, 1995'ten beri yazdığını ve iki yüzü aşkın kitabı bulunduğunu kaydetti.

Üsküdar'daki fuara gelmekten mutluluk duyduğunu vurgulayan Asal, "Çılgın Mucitler, bilim anlamında çok sevilen kitaplarımızdan. Yutan Eleman ve Gıcıkgiller Apartmanı, kişisel gelişim anlamında yazdığımız çok sevilen kitaplarımızdan. Nesil çocuktan çıkıyor. Dün Çorum'da harika bir imza programı yaptık, bugün de koştura koştura Üsküdar'a geldik." dedi.

Asal, "Uzun süre Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde muhteşem bir fuar sistemi oluşturuldu. Okuyucu oraya çok güzel alışmıştı. Geçen yılki fuar çok verimsiz geçti, bütün yayıncı arkadaşlarımızdan öyle duyuyoruz. Bu yılki kitap fuarı Üsküdar'daki eski fuarları andırıyor. Çok güzel verimli, isabetli bir karar olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.