Üsküdar Erguvan Evleri'nin tapuları hak sahiplerine teslim edildi

Üsküdar Belediyesinin kentsel dönüşüm kapsamında yapımını tamamladığı Erguvan Evleri'nde hak sahiplerine tapuları teslim edildi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde düzenlenen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, hak sahipleri ile bazı vatandaşlar katıldı.

Erguvan Evleri'ndeki hak sahiplerine tapuları teslim edildiği programda konuşan Türkmen, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan acı kayıpları anımsatarak, kentsel dönüşüm çalışmalarında bir gün bile kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

Kentsel dönüşümün devlet ve millet olarak el birliğiyle çözülebilecek bir konu olduğunu belirten Türkmen, "Devletimiz, milletimizle beraber olmadıkça bu işi başaramayız. El birliğiyle bu işin üstesinden gelmek durumundayız. Bu güvenle ancak mümkündür. Sizler devletimize, belediyelerimize güveneceksiniz. Biz de sizlere karşı üstlendiğimiz, vadettiğimiz sorumluluklarımızı yerine getireceğiz." dedi.

Türkmen, Erguvan Evleri'nin bölgedeki en güzel kentsel dönüşüm çalışmalarından biri olduğunu dile getirerek, alandaki hukuki sıkıntıların belediye ve hak sahipleri arasında kurulan işbirliğiyle çözüme ulaştığını kaydetti.

Bu projenin bir anlamda örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Türkmen, "Bizim insanımız söylenen sözden öte yapılan işe itibar ediyor. Yaptığınız işe göre size karşı tavır takınıyor. Biz yıllardır bu bölgede imarla ilgili çalışmalarımızı yaptık ama 'Başkanım imar geldi, çok güzel. Madem ki imar bu kadar güzel, hani dönüşüm nerede?' diye bize yıllarca haklı ve tatlı sitemde bulundunuz. Ben de sizlere her fırsatta diyorum ki gerçekten imarla ilgili bir sorun yok. Parsellerimiz büyük ve hisseli, hissedarlar olarak bir araya gelme sıkıntısı var. Bunu da aştığımız takdirde, işte görüyorsunuz bu şekilde güzel binalar sağlıklı yaşam alanları ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Türkmen, Üsküdar'da Boğaz Öngörünüm Bölgesi hariç tüm bölgelerde hisseli veya müstakil parsel, çoklu veya müstakil bina fark etmeksizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamına girdiğini açıkladı.

"Neredeyse dönüşüm tamamen ücretsiz bir hale geldi"

İlçede geçen dönemlerde imar çalışmalarına değinen Türkmen, "Boğaz bölgesinde, böyle büyük parselleri de küçültmeye başladık. Şu anda 35 parselimizi böldük. Biraz ufalttık ki hissedar sayısı azalsın dolayısıyla daha az hissedarla daha kolay bir araya gelmenizi de sağlamış oluyoruz. Bu da hayırlı, uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Merkez mahallelerindeki sakinlerin imar planlarını arttırmayla ilgili taleplerine yönelik projeleri olduğunu bildiren Türkmen, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yarısı bizden' dedi. Sevgili kardeşlerim, bakın abartmıyorum. Üsküdar'ımızda Boğaz bölgeleri, buralar da dahil neredeyse dönüşüm tamamen ücretsiz bir hale geldi. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Şimdi size düşen bir an önce anlaşıp, 'Yarısı Bizden projesine biz de dahil olmak istiyoruz' demeniz yeterli. Hisseli parsel, kooperatif, site hiç fark etmez. Yeter ki sizinle anlaşalım, tahliyeleri yapalım." diye konuştu.