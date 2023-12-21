Üsküdar'da bulunan Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde lale soğanları toprakla buluştu. Toplam 120 bin lale soğanının mart ve nisanda filizlenmesi bekleniyor.

Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne lale soğanları ekildi.

İstanbul Lale Vakfından yapılan açıklamaya göre, Fatih Millet Parkı'nda başlatılan lale soğanı dikimine Üsküdar ile devam edildi.

Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve ilçedeki okullardan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, lale soğanları toprakla buluştu.

Toplam 120 bin lale soğanının Nakkaştepe'de mart ve nisanda filizlenip "baharın müjdecisi" olması bekleniyor.

Vakfın lale soğanı ekimlerinin Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta devam etmesi planlanıyor.