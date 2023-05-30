Üsküdar'daki Kafe Yıkımına Mahkemeden Durdurma

Üsküdar Salacak sahilinde İBB ekipleri tarafından imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkılması planlanan yapının yıkımı mahkeme kararıyla durduruldu. İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından verilen karar, kafe sahipleri tarafından alkışlarla karşılandı.

ÜSKÜDAR Salacak sahilinde İBB ekipleri tarafından imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkılması planlanan yapının yıkımı mahkeme kararıyla durduruldu. İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından verilen karar, kafe sahipleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Üsküdar Salacak sahilinde İBB ekipleri tarafından kaçak olduğu gerekçesiyle yıkımı planlanan 431 ada 40 parseldeki yapının yıkımı mahkeme kararıyla durduruldu. Karar, yıkım için kafedeki eşyaların dışarı çıkarıldığı sırada geldi. Karar üzerine yıkım işlemleri durduruldu. Karar kafenin sahipleri ve esnaf tarafından alkışlarla karşılandı. Kafenin penceresine Türk bayrağı asıldı. Yıkımın durdurulmasının ardından polis, zabıta ve yıkım ekipleri olay yerinden ayrıldı.