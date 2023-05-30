Üsküdar'daki Kaçak Kafeteryanın Yıkımına Mahkemeden Yürütmeyi Durdurma Kararı Çıktı

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Dairesi Müdürü Ramazan Gülten ile 3 zabıta personelinin darp edildiği Üsküdar sahilindeki bir kaçak kafenin yıkımıyla ilgili yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Dairesi Müdürü Ramazan Gülten ile 3 zabıta personelinin darp edildiği Üsküdar sahilindeki bir kaçak kafenin yıkımı ile ilgili İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İBB ekiplerinin, Üsküdar Salacak sahilinde Mimar Sinan'ın eseri Kuşkonmaz Camii'nin yanındaki kaçak işletmeleri yıkım çalışmaları sürüyor. Askadar Cafe Restoran'ın kaçak olduğu belirlenen ek binalarının yıkımı için bu sabah giden İBB personeline kafe sahipleri saldırı düzenlemişti. Bu sırada, İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten ile 3 zabıta personeli yaralanmıştı. Ramazan Gülten'e kaldırıldığı hastanede müdahale edilmişti.

Bu arada, şu ana kadar saldırı ile ilgili kimsenin gözaltına alınmadığı belirtilirken, kafe sahiplerinin başvuru üzerine İstanbul 8. İdare Mahkemesi, söz konusu kaçak yapıların yıkımıyla ilgili yürütmenin durdurulmasına karar verdi.