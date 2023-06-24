Üsküdar'da benzin alamayınca dehşet saçan sürücü Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı.

Üsküdar'daki "Benzin vermediniz" tartışmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Üsküdar'da benzin alamayınca dehşet saçan sürücü Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi

İSTANBUL - Üsküdar'da, "Benzin vermediniz" tartışması sırasında çalışanların üzerine aracını süren ve bir kişiyi yaralayan sürücü Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Geçtiğimiz Cuma günü saat 19.40 sıralarında Üsküdar ilçesi Selami Ali Mahallesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna bidon ile gelerek benzin alamayan sürücü çalışanların üzerine araç sürüp bir kişiyi de yaralamıştı. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, kimlik bilgileri belirlenen H.C.Y. isimli şahsın aracı ile motosiklet sürücüne çarptığı, çarpma esnasında yaralanan motosiklet sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Çalışmalar çerçevesinde, şüpheli şahsın akaryakıt istasyonunda elinde tavayla saldırgan tavırlar sergilediği, akli dengesinin yerinde olmadığı ve şüpheli şahıs aynı gün olay yerinde yakalanarak muhafaza altına alındığı belirlendi. Yakalanan şahıs sağlık görevlileri tarafından kontrolü sağlanarak, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.