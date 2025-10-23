Üsküdar'da Yolcu Motoruyla Balıkçı Teknesi Çarpıştı

Üsküdar'da, yolcu motoruyla çarpışıp hasar alan balıkçı teknesi halatla motora bağlandı.

Yolcu motoru ile balıkçı teknesi, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle hasar alarak batmaya başlayan balıkçı teknesi, yolcu motoruna halatla bağlandı.

Kurtarma anı motorda bulunan yolcuların cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.