Üsküdar'da Yolcu Motoruyla Balıkçı Teknesi Çarpıştı
Üsküdar'da sabah saatlerinde yolcu motoru ve balıkçı teknesi arasında meydana gelen çarpışmada, balıkçı teknesi hasar aldı ve batmaya başladı. Tekne, yolcu motoruna halatla bağlanarak kurtarıldı. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Üsküdar'da, yolcu motoruyla çarpışıp hasar alan balıkçı teknesi halatla motora bağlandı.
Yolcu motoru ile balıkçı teknesi, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.
Kazanın etkisiyle hasar alarak batmaya başlayan balıkçı teknesi, yolcu motoruna halatla bağlandı.
Kurtarma anı motorda bulunan yolcuların cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel